WP узнала о пересмотре отношения береговой охраны США к свастике

Согласно новой политике, которая вступит в силу в следующем месяце, береговая охрана США более не будет классифицировать свастику как символ ненависти, пишет газета The Washington Post. Эмблема вместо этого будет трактоваться как "потенциально разжигающую рознь".

Уточняется, что поправки вступают в силу 15 декабря.

К слову, аналогичная классификация будет применятся и к флагу Конфедерации. В настоящее время его демонстрация на территории США запрещена (за исключением случаев использования в исторических экспозициях и искусстве).