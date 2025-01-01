Муж в миниатюре: эти звезды не вышли ростом, но сумели завоевать любимых женщин

Роман Карцев, Владимир Шаинский, Михаил Светин, Ролан Быков, Евгений Стычкин, Олег Газманов… Их жёны на голову, а то и две выше. Как артисты завоёвывали любимых женщин? И как сложились эти звёздные браки?

Ролан Быков

В отношения режиссёра Ролана Быкова и актрисы Елены Санаевой никто не верил. Он - всего 158 сантиметров роста, лысеющий, со сложным характером. А она - высокая красавица с длинными ногами, востребованная в профессии. Им прямо в глаза заявляли: "Ваша пара не монтируется!" Но их знаменитый дуэт из сказки "Приключения Буратино" полюбили миллионы зрителей.

После развода с актрисой Лидией Князевой Ролан менял одну подружку за другой и был уверен, что уже не встретит настоящую любовь. Елена Санаева растила сына от первого брака с инженером Владимиром Канузиным. Они познакомились на съёмках фильма "Докер", где должны были играть супругов. Ну как познакомились... Санаева опоздала на прогон первых сцен, и Ролан закатил жуткий скандал! А потом, когда, наконец, увидел её, влюбился с первого взгляда.

"Мы стали сцену репетировать. Он говорит: "Я вас в этой сцене должен целовать". И он так меня поцеловал, что у меня вспухла губа", - вспоминает Елена Санаева.

Пока шли съёмки, Быков все уши прожужжал Елене о том, как он влюблён. В конце концов, она поверила, а потом и сама тоже влюбилась. Да так, что уже не замечала ни возраста, ни роста режиссёра.

"Когда мы уже начали встречаться, какое-то время мы не видимся, и он идёт навстречу, я думаю: "Маленький какой, боже мой". А потом - это Ролан, и всё. Это уже не имеет никакого значения: маленький, большой... Когда ты понимаешь цену этому человеку, степень его одарённости", - говорит Санаева.

Елена стала для режиссёра буквально всем: занималась домом, руководила всеми ремонтами и стройками. Говорили, что Ролан физически не мог есть, если тарелку перед ним ставила не она. Только от неё он брал лекарства.

Когда кто-то говорил Быкову про жену - какая у него симпатичная дочка, он очень злился. Ради мужа Елена изменила причёску, чтобы выглядеть взрослее. Но это была далеко не единственная жертва. Санаева ослушалась родителей, которые были против этих отношений. Из-за этого ей на время пришлось оставить жить с ними своего единственного сына. Потом Павел Санаев описал эту драматическую историю в своей книге, по которой впоследствии был снят фильм.

"Там, конечно, есть автобиографические вещи несомненно. Но это всё-таки художественное произведение. Это не биография", - говорит Елена Санаева.

Было в паре Быкова и Санаевой и чёрное время, когда народный артист остался без работы, гонораров и новых съёмок. Утешение режиссёр искал в рюмке. Целых семь лет жена спасала его от запоев, вытягивала из разных неприятных историй. Судьба отмерила им четверть века вместе. Ролана Антоновича не стало в 68 лет. Побороть рак лёгких врачам не удалось.

Павел Деревянко

49-летний актёр Павел Деревянко впервые официально женился на предпринимательнице Зое Фуць. Актёр всюду появляется только с возлюбленной: на отдыхе, на встрече с друзьями, на кинопремьерах. Кажется, что у них полная гармония, но есть нюансы. Деревянко признался поклонникам, что Зоя стесняется того, что намного выше его ростом. А вот он сам, что называется, не парится.

"Живу, кайфую, работаю. В смысле, кайфую от жизни", - говорит Деревянко.

Ещё бы! Ведь невысокий для мужчины рост, около 170 сантиметров, никогда не мешал актёру. Деревянко считается одним из самых востребованных актёров в России. Средний гонорар за съёмочный день у него 400000 рублей. Но коллеги говорят, что он того стоит.

Зоя Фуць познакомилась с Деревянко в соцсетях. Написала ему в личку, приложив скриншот постельной сцены с его участием. Актёр ответил, и завязалась переписка. Лишь через три года Деревянко и Фуць объявили себя парой. Но это всё со слов актёра. Возможно, он лукавит, мотив есть. Ведь когда они с Зоей начали общаться, Павел ещё был вместе с предпринимательницей Дарьей Мясищевой, которая родила ему двух дочек.

"У нас просто с ним по-другому всё складывалось с самого начала. И ревность здесь совершенно была ни при чём. Он идёт по жизни, встречает людей приятных. Он с ними общается или не общается. Это совершенное право любого человека", - говорит бывшая гражданская жена Деревянко Дарья Мясищева.

У Зои тоже есть дети - два сына от первого брака. Но Деревянко это никак не смутило. А что касается миниатюрности актёра - так это не проблема.

"У него, между прочим, шикарная фигура. То, что он невысокий и небрутальный - это, поверьте мне... С возрастом проходят желание и тяга к подобного рода мужчинам", - говорит Деревянко.

Михаил Светин

Михаил Светин нежно называл свою жену актрису Брониславу Проскурнину "моя броня". И действительно, за эффектной блондинкой, которая была выше его на голову, актёр был как за каменной стеной.

Маленький, ростом всего 152 сантиметра, неказистый, да ещё и с тяжёлым характером. В такого мужчину вряд ли можно с ходу влюбиться. Коллеги смеялись над Светиным: "Посмотри на неё и на себя". А он решил играть на сцене так, чтобы Бронислава сама заметила его.

"Талант притягателен. Талант необъяснимо влечёт и манит к себе разных людей, и женщин в первую очередь. Женщины любят талантливых людей безмерно, бесконечно", - говорит актриса Ольга Богданова.

Вот и Бронислава в итоге не смогла устоять перед талантом и искромётным юмором Михаила Семёновича и вышла за него замуж. Но жить с артистом было непросто. Из-за своей вспыльчивости и правдолюбия, Светин постоянно менял театры. Так что им с женой приходилось скитаться по чужим углам и жить в самых скромных условиях. Бронислава занималась хозяйством, ремонтами и часто была главным добытчиком в семье. Но до своих последних дней она ни разу его в этом не упрекнула.

"Мы откладывали, хотели квартиру увеличить, то есть доплатить и переехать в бОльшую квартиру. Он ни у кого не хотел ничего просить. Я ему слова не сказала", - говорила Проскурина.

Светин умудрялся спорить даже с такими гениями кино, как Гайдай, Данелия, Рязанов. Комплекс Наполеона - так коллеги объясняли взрывной характер актёра.

"Про комплекс Наполеона, конечно, можно много говорить. Но лично Михаил Светин говорил мне: "Я играю трагедию маленького человека. Я небольшого роста", - говорит театральный продюсер Константин Кулешов.

Трагедию маленького человека Михаил Семёнович устраивал и дома. Требовал, чтобы жена подавала ужин точно в назначенный час. Мог устроить скандал, если суп был пересолен.

Единственным человеком, с которым актёр никогда не ссорился, была его дочь Светлана. Кстати, свой псевдоним Светин взял в честь её имени. До этого он был Михаил Гольцман. Но свою жену он тоже, конечно, любил, понимал, как ему с ней повезло, ведь она искренне ценила в нём всё, даже маленькие рост.

Умер народный артист в 84 года от инсульта. Его Броня до последних минут была рядом с ним. Она пережила Михаила Светина на семь лет.

Тимати

Рост рэпера Тимати 169 сантиметров. Его нынешняя возлюбленная, модель Валентина Иванова, на полголовы выше. Но артист не раз говорил в своих соцсетях, что не комплексует по этому поводу.

Тимати всегда выбирал девушек модельной внешности, длинноногих, высоких и очень похожих друг на друга, даже несмотря на разный цвет волос. Но ни одна из предыдущих девушек не смогла удержать артиста. А уж тем более довести его до загса. Отношения с Ивановой пока что длятся дольше всего.

Пара вместе уже четвёртый год. Валентина поддерживает хорошие отношения с матерью Тимати Симоной, а в августе 2025-го родила артисту дочь. Правда, спустя пару недель рэпер оставил Валю с новорождённой дочкой и отправился праздновать свой день рождения на яхте в компании друзей. Он щедро делился фотографиями с праздника в соцсетях, как будто специально провоцируя очередной скандал вокруг своего имени.

Действительно, пользователям в соцсетях очень понравилось писать гневные комментарии. Такой резонанс во многом связан и с прошлым рэпера. Когда-то он расстался с Шишковой и Решетовой вскоре после того, как те родили от него. Даже появилась шутка: "Ди Каприо бросает девушек после 25, а Тимати - после родов".

Многие думают, что Валентину Иванову ждёт та же участь. Сама девушка ничего не комментирует, в отличие от мамы Тимати Симоны, которая уверяет, что модель окружена заботой и любовью. Вот только вопрос - чьей? Дело в том, что свекровь принимает активное участие в жизни сына и его возлюбленной, настолько активное, что присутствовала на родах Ивановой и собственноручно перерезала пуповину.

Подписчики уверены, что именно отсюда любовь рэпера к высоким дамам. Так он подсознательно чувствует себя маленьким мальчиком. Это всё, конечно, лишь догадки. Но рэперу явно есть, о чём поговорить с психологами.

Дэнни Де Вито

Рост Дэнни Де Вито всего 147 сантиметров. Понятно, что большинство женщин выше голливудского актёра. Но это его не смущает. В кино, несмотря на свою миниатюрность, он добился большой известности.

Не мешал рост актёру и крутить романы. Впрочем, женат он был на одной-единственной женщине. Реа Перлман выше мужа на 15 сантиметров. Ну и что же с того? У супругов трое детей. И вместе они уже 45 лет.

Александр Цекало

Когда Александр Цекало впервые вышел в свет с моделью Дариной Эрвин, все решили, что это просто пиар. Во-первых, девушка на 31 год младше шоумена. А во-вторых, почти на две головы его выше.

Впрочем, именно низкий рост в итоге стал визитной карточкой шоумена, когда он создал с Лолитой Милявской "Дуэт-кабаре "Академия".

Цекало познакомился с Эрвин в США. В то время как раз поползли слухи о его разводе с третьей женой Викторией, в девичестве Галушка. Дарина стала для продюсера спасательным кругом. Ради молодой избранницы Александр переехал в Америку, из-за чего разругался со своими друзьями.

Женитьба на модели обошлась Цекало в кругленькую сумму. Дарина принципиально не хотела выходить за него, пока другая женщина носит его фамилию. Пришлось заплатить экс-супруге огромные отступные, чтобы она вернула девичью фамилию.

Дарина регулярно подвергается волне хейта из-за своего необычного внешнего вида. Во-первых, её обвиняют в том, что она увлеклась пластикой. Жена Цекало изменила даже уши, причём не уменьшила, а наоборот.

"Боже, это что, возвращение эльфов? Или как там они называются? Я не знаю, что такое делают... Может, что-то подкладывают, чтобы уши как-то вот так... Но честно, мне не нравится. Наоборот, многие делают операцию, чтобы убрать уши назад", - шутит Анна Калашникова.

А ещё в последнее время брюнетка так похудела, что практически довела себя до анорексии. Впрочем, отношениям с мужем всё это, похоже, не мешает. Пара вместе уже шесть лет. Для шоу-бизнеса это целая вечность.

Елена Борщева и Валерий Юшкевич

Юмористка Елена Борщёва высокая и худая. Её супруг, Валерий Юшкевич, - намного ниже. Но мужем в миниатюре его уж никак не назовёшь, ведь Валерий занимается бодибилдингом.

Елена прославилась в КВН, где играла роль нелепой, непривлекательной девушки. Потом так же она обыгрывала свою внешность в женском камеди.

Многие считают, что пара Борщёва – Юшкевич тоже выглядит комично. Слишком они разные и в росте, и в комплекции. Но Елену давно не волнует, что о ней говорят. К себе она относится со здоровой иронией.

"Смеяться над собой - одно из самых сложных, потому что нужно быть таким уже как бы состоявшимся человеком и уметь посмотреть на себя со стороны. И не обладать кучей комплексов", - говорит Елена.

А с ними юмористка распрощалась ещё в те времена, когда играла в КВН. Кстати, именно там она познакомилась с Валерием. Он был так очарован харизматичной, яркой Еленой, что решился подойти к ней за кулисы, познакомиться. Так закрутился их роман, который логично завершился свадьбой.

Но в этой паре не всегда всё гладко. Елена не раз рассказывала в интервью, что они с мужем ругаются через день, в основном, по бытовым вопросам. А самые большие кризисы были после рождения двух дочек.

Во многом благодаря чувству юмора, Елена и Валерий смогли сохранить семью. Они вместе уже 20 лет.

Александр Градский

"Они не подходят друг другу",- так в Интернете часто писали о паре Александра Градского и Марины Коташенко. Многие не верили в искренние чувства между ними. Девушка модельной внешности на голову выше, на 35 лет моложе и примерно на столько же килограммов меньше. А он - невысокий, тучный, с тяжёлым характером.

Градский заметил 19-летнюю Марину прямо на улице. Композитор ехал за рулём. Он вышел из машины, подошёл к девушке и предложил её подвезти. Вот только юная Марина вообще не знала, кто такой Градский, однако телефон его взяла.

Завистники шептались, что скоро молодая избранница бросит музыканта, но ошиблись. Они прожили вместе 17 лет. Коташенко подарила композитору двух сыновей, Сашу и Ваню. Правда, бОльшую часть времени они проводили с мамой за городом. А сам Градский жил в Москве.

Раздельное проживание породило массу слухов. Говорили, что Марина просто не хочет находиться рядом со стариком. А потом они неожиданно официально зарегистрировали брак. Александр Борисович в то время уже тяжело болел. Неудивительно, что Коташенко снова обвинили в корыстных целях.

Градский умер в больнице, куда попал с инсультом. Ему было 72 года.

Роман Карцев

Роман Карцев женился один раз и на всю жизнь. И пусть его супруга, танцовщица кордебалета Виктория Кассинская, была на 10 сантиметров выше мужа, а на каблуках на все 20. Знаменитому юмористу как раз нравилось смотреть на неё снизу вверх.

Когда Карцев встретил Викторию, ей было всего 17 лет. Юморист год добивался её внимания, искал встреч, если они пересекались на гастролях. Не обращал внимания на мнение своих друзей, которые посмеивались над ним: "Не стесняешься такой разницы в росте?"

Родители влюблённых с обеих сторон были против их отношений. Но они всё равно отправились в загс, причём на поливальной машине. Не смогли поймать такси. Свадьба была скромной, но весёлой. Накануне удалось купить огромного 12-килограммового гуся, которого заталкивали в духовку в буквальном смысле ногами.

Со временем стало понятно, что лучше жены для Карцева не найти. Это была та семья, где один носил другого на руках. Правда, не Роман Викторию, а наоборот. В молодости Карцев весил всего 47 килограммов.

Они прожили вместе больше полувека до самой смерти народного артиста. Карцев ушёл из жизни, не дожив чуть больше полугода до своего 80-летия.

По материалам программы "10 самых" на канале "ТВ Центр"