Министр армии США решил лично встретиться с Белоусовым

Министр армии США Дэниел Дрисколл решил лично встретиться с главой Минобороны России Андреем Белоусовым. Он попытается договориться о встрече, сообщает со ссылкой на источники Politico.

По данным издания, Дрисколл встретится в Европе с союзниками по НАТО, а также рассчитывает, что его примет министр обороны России. Министр армии США намерен обсудить с Белоусовым заключение мирного соглашения по Украине.

В Белом доме ранее сообщили, что Дрисколл встречался с украинским лидером Владимиром Зеленским. Как отметила представитель американской администрации Кэролайн Левитт, настроение после встречи у американского министра было оптимистичным.