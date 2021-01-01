Минюст включил журналистку Налимову* в реестр иноагентов

Акционист Антон Литвин*, журналистка Елена Налимова* и антидискриминационный центр "Мемориал"* включены в реестр иностранных агентов. Список расширил Минюст России.

Как сказано в сообщении ведомства, 21 ноября в список включен также священник Эстонской евангелическо-лютеранской церкви из Таллина Павел Заякин и интернет-издание "Аспекты Башкортостана". Вместе с тем в соответствии с распоряжением Минюста России из реестра в связи с ликвидацией исключено ООО "Главный редактор 2021".

В ведомстве пояснили, что указанные лица распространяли недостоверную информацию о решениях органов публичной власти Российской Федерации и о политике российских властей. Кроме того, они распространяли недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС России.

*Физическое лицо, исполняющее функции иноагента