Политологи и конспирологи гадают, что Economist пророчит на 2026 год своей обложкой

В это, конечно, сложно поверить, но традиционные предсказания на год грядущий британского журнала Economist уже стали сбываться. Фальстарт, как и полагается, спортивный. Криштиану Роналду, капитан саудовского футбольного клуба "Ан-Наср", получил приглашение в Белый дом на торжественный прием по случаю визита наследного принца королевства в США. В следующем году Штаты совместно с Мексикой и Канадой примут чемпионат мира по футболу. Вот и земной шар на обложке и не шар вовсе, а мяч.

Пожалуй, впервые за всю историю фирменный редакционный ребус снабдили комментариями, пусть и скупыми. Видимо, для одного-единственного читателя, памятуя печальную участь BBC.

Турнир UFC – то есть бои без правил. Пожалуй, лучшая метафора того, что, по мнению противников Трампа, прямо сейчас происходит в Штатах. Так себе фон для праздника.

Эксперты говорят, что авторы обложки весьма опрометчиво нарисовали рядом с Трампом человека, похожего на индийского премьера Моди.

"Индия не станет жертвовать своими отношениями с Россией в угоду никому. И в этом специфика Моди. Поскольку союз России с Китаем разорвать не удалось американцам ни разу, хотя Трамп именно эту задачу всегда ставил. Появилась идея, а не создать ли нам союз с Индией, опираясь на страх Индии перед Китаем? Авось индийский слон затопчет китайского дракона", - объясняет политолог Дмитрий Журавлев.

В отличие от фантазии, рисовка персонажей - вообще не самая сильная сторона художников обложки. Популярный вопрос пользователей соцсетей – "кто же эта блондинка?". Воинственная Кая Каллас? Критикующая Трампа Марджори Тейлор Грин? Острая на язык пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт? Или все же итальянский премьер Джорджа Мелони? Бросившаяся защищать Зеленского могучей грудью вопреки интересам Италии и всего Старого Света. Которому Economist в 2026 предрекает "темные времена".

"Европе необходимо увеличить расходы на оборону, удержать Америку на своей стороне, ускорить экономический рост и справиться с огромным дефицитом бюджета. Все это сулит большие проблемы", - говорится в статье.

Уж не Миндича ли с Цукерманом ждет глава киевского режима с биноклем? Так иронизируют пользователи соцсетей. Кто-то заметил, что Зеленский изображен без ног. Особо впечатлительные даже разглядели капли крови. А еще какие-то бородатые мужчины на лодке протягивают амфору. Есть мнение, что это - основавшие Карфаген финикийцы как бы напоминают Зеленскому о печальной участи разрушенного до основания города.

"Вы смотрите на эту лодку не в комплекте с Зеленским, а в комплекте с сухогрузом. Это лодка вместе с сухогрузом, из которого торчат стволы. Эта лодка показывает, что когда-то давно торговля была мирной. Торговые пути были мирными. Вот вам финикийцы, которые протягивают амфору, то есть они торгуют. А сейчас торговля стала нестабильной", - объясняет политолог Геворг Мирзаян.

В противовес - образец стабильности. Вот уже который год, по мнению художников обложки, это – российско- китайский тандем. В интерпретации 2026 года превратившийся в трио. Одни в этом схематичном изображении разглядели израильского премьера Нетаньяху. Другие - президента Бразилии Лулу да Силву. Что вполне логично, учитывая взаимодействие наших стран в рамках БРИКС. Третьи уверены – перед нами Роберт Фицо. Словацкий премьер, в прошлом году чуть не поплатился жизнью за антизападный курс и отказ поддерживать Украину. При таком раскладе становится понятна и сама идея обложки – крайняя поляризация. Эксперты единодушны – такого количества военных спутников, ракет и танков на обложке Economist давненько не было.

"Ракеты, танки, очень страшная обложка. Более хаотичный следующий год по сравнению с этим. Казалось бы, этот-то вообще ни разу не упорядоченный, но нет, огромное бесконтрольное развитие технологий. Куча военных конфликтов, которые разгораются по всему миру. Минимум контроля, даже в какой-то степени блоковое противостояние", - говорит Мирзаян.

А еще из под контроля может выйти искусственный интеллект. Из-за внедрения роботов на планете вырастет безработица. Это вам ведь не только безобидные робо-собаки. Которыми, например, москвичей совсем не удивить.

Ну и хоть какая-то предсказуемость: в 2026 ледники все так же будут таять. А потребление вина продолжит сокращаться. Год нынешний уже установил 27-летней минимум. Во-первых, дорого. Во-вторых, в чрезмерных количествах вредно для здоровья. О нем, судя по обложке, человечество в 2026-м будет заботиться с удвоенной силой.

Шприцы и таблетки... Редакция успокоила. Это - средства для похудения. Инвестиции в их производства в 2026-м станут рекордными. А еще - таблетки от рака и других опасных заболеваний. Впрочем, большинство читателей Economist увидели совсем другое: "Мир снова ждем новая пандемия?".

И опасения эти неслучайны. Economist ведь не просто журнал с веселыми и не очень картинками. Эксперты называют 200-летнее издание "рупором Ротшильдов"! Одного из богатейших, старейших, а главное - самых влиятельных кланов нашей планеты.

"Это можно назвать посланием миру в том смысле, что они оповещают мир, как он должен двигаться, чтобы не попасть под паровоз Ротшильдов. Речь не идет о том, что они делятся своими планами. Никто на этом уровне своими планами с чужими не делится. А то, что они определяют главный вектор. А вы, ребята, подстраивайтесь", - указывает Журавлев.

Впрочем, символы - на то и символы, чтобы нести абстрактную информацию. Каждый видит в них свое, так устроен человеческий мозг. Иногда картинка - это просто картинка.

Что же касается вечных "Симпсонов", на 2026-й они предсказали, в частности, колонизацию человеком Марса, что уже анонсировал Илон Маск.