Дело Эпштейна: все детали, подробности и подводные камни

Это не шабаш ведьм на Капитолийском холме, это бывшие эскорт-модели, которые сегодня называют себя жертвами покойного миллиардера-сутенера-педофила Джеффри Эпштейна. А радуются дамы долгожданному решению Конгресса обнародовать буквально все документы, которые касаются расследования преступлений, совершенных Эпштейном и его элитными клиентами. Особенно женщины надеются, что будут опубликованы списки членов закрытого клуба Эпштейна, а там более 150 персон. И многие из них до сих пор занимают лидирующие места в рейтингах самых богатых и самых влиятельных людей. Не только Америки, но мира.

То, что педофилов надо только расстреливать, в этом нет никаких сомнений. Но и голословно верить всем этим женщинам точно не стоит. Например, многие из них не только путаются в показаниях, но и откровенно признаются, что неоднократно ездили на встречи Эпштейна по собственной воле. И на тот момент уже находились далеко не в детском возрасте. Какие цели тогда преследовали сами потерпевшие (может быть, удачно выти замуж за какого-нибудь миллиардера или хотя бы просто получить приличное вознаграждение за свои услуги) и какие цели они преследуют сейчас - судьям еще предстоит разобраться. Но уже точно всем понятно: элитарный публичный дом в деле Эпштейна - это лишь маленькая кочка на зловонном болоте, обитатели которого проворачивали дела международного масштаба. Ну, а девушки им были нужны только как компромат, чтобы манипулировать даже самыми крупными персонами - вплоть до президентов.

"Когда стало ясно, что Билл Клинтон будет баллотироваться на пост президента США в 1992 году, были предприняты попытки шантажировать его с помощью сексуальных домогательств. И для этой цели был выбран Джеффри Эпштейн. Билл Клинтон был в конечном счете подвергнут шантажу со стороны государства Израиль", - передают СМИ.

По слухам, Эпштейн был завербован израильской разведкой. И много лет исправно на нее работал. Израиль всплыл и сейчас. Одна из главных соратниц Дональда Трампа, которая помогла ему победить на выборах и которую он теперь считает врагом, высказала предположение, что президентом, очевидно, кто-то манипулирует.

"После того, как наш комитет по надзору получил электронные письма Эпштейна, мы узнали, что он был связан с бывшим премьер-министром Израиля Эхудом Бараком и что он заключал с ним деловые сделки. Также были деловые сделки с правительством Израиля и, похоже, с их спецслужбами. Я думаю, мы должны выяснить, работал ли Джефри Эпштейн на Израиль. Я открыто спрашиваю – есть ли иностранное правительство, которое могло бы манипулировать Трампом и скрыть документы? Просто обычные люди не понимают, что на самом деле идет большая борьба", - говорит Марджори Тейлор Грин, член Палаты представителей от Республиканской партии.

Кто давит на Трампа - это действительно большая тайна. Но то, что сейчас с президентом происходит что-то странное, отрицать невозможно.

2024 год. Тогда во время предвыборной гонки Трамп неоднократно заявлял, что без проблем опубликует все документы по делу Эпштейна, но спустя всего лишь несколько месяцев после инаугурации стал называть дело педофила мистификацией, не заслуживающей внимания. А сейчас и вовсе опустился до прямых оскорблений журналистов.

"Что касается документов Джеффри Эпштейна, то я не имею к Эпштейну никакого отношения. Я выгнал его из своего клуба много лет назад, потому что считал его больным извращенцем. И, похоже, я оказался прав. Но знаете, кто к нему имеет отношение? Билл Клинтон, Ларри Саммерс, который руководил Гарвардом, Эндрю Вайсман. Вы не говорите об этих людях, но говорите о документах. И это уловка демократов, чтобы помешать мне", - считает глава Белого дома.

И хотя демократы действительно изо всех сил пытаются притянуть Трампа к истории Эпштейна (видимо, чтобы опять запустить процедуру импичмента), пока у них это плохо получается. Хотя бы потому, что никто из жертв ни разу не подтвердил, что Трамп проводил время с малолетними проститутками.

Зато среди представителей Демократической партии уже начались позорные увольнения и раскаяния. На этой неделе как будто бы добровольно вышел из совета директоров компании по искусственному интеллекту и просил прощения у своих студентов профессор Гарвардского университета, министр финансов при Клинтоне Ларри Саммерс. Только сейчас ему стало стыдно за то, что он не разорвал дружбу с Эпштейном даже после того, когда его первый раз посадили за организацию проституции.

В конгрессе же республиканцы сейчас пытаются освободить от обязанностей демократку Стейси Пласкетт – члена комитета Палаты представителей по разведке. Она, как выяснилось, тоже дружила с Эпштейном и общалась с ним, даже когда он отбывал срок.

"Всемирно известные ученые и банковские магнаты, ведущие журналисты и политические деятели - в своих сообщениях они часто обращались к одному и тому же человеку, чтобы пошутить и обменяться сплетнями о президенте Дональде Трампе. Этот человек - Джеффри Эпштейн. И он уже был зарегистрирован как сексуальный преступник", - передает CNN.

Так что, похоже, Трамп не обманывает, когда говорит, что отказался от дружбы с Эпштейном. Ну а тот, судя по всему, на него злился и был готов сливать любую информацию. Кстати, по данным издания "Политико", в 2018 году через друзей в Совете Европы Эпштейн пытался наладить контакты с главой российского МИДа, чтобы проконсультировать насчет Трампа. А заодно выудить и что-то интересное для себя, чтобы эту информацию слить демократам. Москва ожидаемо дружить с педофилом не захотела. Теперь же всему миру остается только наблюдать, как обитатели вашингтонского болота начнут топить друг друга, когда все самые секретные документы по делу Эпштейна будут опубликованы. Если, конечно, этому событию не помешают обстоятельства непреодолимой силы. А такие в политической жизни Америки случаются часто.