Антибиотики скоро могут окончательно перестать работать. Чем это грозит человечеству?

Недолгая история антибиотиков началась в конце 19 века. В 1872 году Алексей Полотебнов опубликовал статью "Патологическое значение плесени". Русский ученый выяснил, что зеленые плесневые грибы помогают при лечении гнойных ран и варикозных язв. Пенициллин - первый антибиотик в привычном понимании - удалось выделить британцу Александру Флемингу лишь в 1928-м. Впрочем, и тогда экстракт оказался недостаточно стабильным. Зато после появления заводских препаратов на ближайшие десятилетия антибиотики стали главной революцией в медицине. Но потом начались проблемы.

"К сожалению, с каждым годом регистрируется все больше случаев резистентности. Впервые случаи резистентности возникли в 60-80 годах прошлого столетия. То есть достаточно быстро с момента начала эры антибиотикотерапии. Она началась в 40-х годах прошлого столетия. И через 20 лет уже официально мировые источники зарегистрировали случаи резистентного золотистого стафилококка", - говорит Евгения Курасова, врач-пульмонолог Павловопосадской городской поликлиники.

Перевод слова антибиотик - "против жизни". Препараты уничтожают вредные бактерии. Здесь и появляется основная сложность. Любые живые организмы в случае опасности стараются себя защитить. Так происходит и с бактериями. Сталкиваясь с антибиотиками, они начинают мутировать. И уже сформировали минимум пять разных способов, чтобы противостоять лечению.

"Пациент принимает антибактериальный препарат. И чувствительные к этому препарату бактерии погибают. Но устойчивые к этому препарату бактерии выживают. И они уже дают в дальнейшем потомство. Новые популяции бактерий становятся устойчивыми к группам антибактериальных препаратов", - объясняет Сусанна Сологова, доцент кафедры фармакологии Института фармации имени Нелюбина Сеченовского университета.

При этом устойчивость бактерий работает не только, когда человек уже принимал антибиотики. Мутировавшие организмы могут передаваться пациентам разными способами.

"Гены передаются от одной популяции бактерий к другой популяции. И выжившие бактерии размножаются. И в новой популяции становятся устойчивыми. Это такой идеальный пример естественного отбора по Дарвину. Когда выживают устойчивые бактерии", - продолжает Сологова.

Прогнозы специалистов шокируют. Есть вероятность, что человечество останется без помощи антибиотиков в ближайшие 20 лет. Уже сейчас в среднем препарат не работает в одном из шести случаев. А, например, в Индии, где антибиотики прописывают довольно часто в связи с их низкой стоимостью, не работает уже каждый четвертый препарат. Там же появилась и особая бактерия, которая вообще не восприимчива к антибиотикам. И, что особенно опасно, может передать свою резистентность другой бактерии при обычном контакте и даже в мертвом виде. Пока, правда, таких супербактерий немного, и они не связаны с заболеваниями. Но ситуация в любой момент может измениться с новой мутацией.

Впрочем, даже без супербактерий перспективы у человечества нерадужные.

"К 2050 году нас ждет достаточно серьезная антибиотикорезистентность, когда смертность от инфекционных заболеваний может превысить смертность от онкологических. То есть мы можем скатиться на уровень той эры, когда антибиотики не были открыты", - предупреждает Курасова.

Эпидемия коронавируса в этой ситуации покажется мелочью. В обиход могут вернуться самые страшные инфекции прошлого. В медицине даже есть такой термин – забытые тропические болезни. Большинство из них удалось победить благодаря антибиотикам. Количество пациентов снизилось до тысяч или сотен в год, и новые случаи выявлялись на ограниченной территории. Но спокойные времена закончатся, как только перестанут действовать препараты.

Одна из таких забытых болезней – язва Бурули. Сейчас фиксируется меньше двух тысяч случаев в год в Африке и Латинской Америке. Опасность язвы в том, что бактерия обезболивает место размножения на теле жертвы, в результате больной долгое время может не подозревать о своем диагнозе. И при этом успеть заразить множество людей. При отсутствии лечения язвы поражают суставы и кости, что в итоге приводит к ампутациям.

Не менее опасная и более распространенная болезнь – висцеральный лейшманиоз. Смертность при отсутствии лечения превышает 95 процентов. На теле появляются язвы, поражается слизистая. Чаще всего лейшманиозом заражаются при укусе насекомых или воздушно-капельным путем от человека к человеку.

Но, пожалуй, самые известные болезни – это лепра и чума. В разные времена эти инфекции уничтожали до четверти населения Земли. И это притом, что тогда не было авиасообщения, которое в современном мире может в считанные часы разнести инфекцию по всей планете.

Бактерии, по подсчетам ученых, в нынешней ситуации смогут уничтожить до 70 процентов населения Земли за 50 лет. Любой порез, зараженное мясо на обед, даже простой разговор с носителем инфекции могут привести к смерти. При этом вступать в гонку с бактериями и пытаться создать новые виды антибиотиков просто бесполезно, потому что это лишь усилит резистентность.

"Безусловно, успеть за бактериями сложно. Цикл развития бактериальной клетки очень быстр. Они молниеносно формируют колонии, молниеносно развиваются. А цикл разработки новых антибактериальных препаратов, к сожалению, достаточно ресурсный и длительный. У нас новых антибиотиков с 2015 года еще не разработано", - резюмирует Курасова.

Есть две основные причины резкого усиления резистентности бактерий. Менее значимая – это использование антибиотиков при выращивании скота. Некоторые фермерские хозяйства, особенно в развивающихся странах, дают дешевые препараты здоровым животным, что называется, на всякий случай. Резистентность после этого растет в основном у коров и свиней.

А вот главная проблема, как обычно, человек. И его бесконтрольное употребление антибиотиков. И особенно - преждевременное прекращение курса по принципу: мне полегчало уже на третий день, так зачем же травить организм неделю? При таком подходе пациент и болезнь не долечивает, и выращивает у себя в организме супербактерии.

Александр Флеминг не был психологом, но еще 100 лет назад предупреждал, что антибиотики могут пасть жертвой человеческих слабостей. Наступят времена, говорил ученый, когда пенициллин будет продаваться в каждой аптеке, и тогда человек, принимая его по невежеству, в недостаточных дозах, не уничтожит микробы, а выработает у них устойчивость. Теперь мы знаем не только то, что Флеминг был прав, но и то, когда это произойдет. И если в ближайшие десятилетия не будут открыты препараты, лечащие инфекции на новых принципах, человек уступит бактерии место самого опасного хищника Земли.