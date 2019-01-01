Зеленский обратился к украинцам: "Даже самый прочный металл может не выдержать"

Владимир Зеленский в пятницу вечером обратился к народу Украины на фоне обсуждения мирного плана США. В своем заявлении украинский президент заявил, что Украина оказалась перед очень сложным выбором: либо потерять достоинство, либо потерять ключевого партнера.

"Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и дальнейшие риски", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что в 2019 году, когда приносил клятву президента Украины, пообещал всеми силами охранять суверенитет и независимость страны, защищать права граждан, придерживаться Конституции. Зеленский заверил, что в 2025 году не станет предавать национальные интересы и будет искать конструктивные решения вместе с США.

"Будем предлагать конструктивные варианты на те вещи, которые нас не устраивают. Не дадим России говорить, что мы не хотим мира. Главное, чтобы в 28 пунктах была сохранена "честь и достоинство украинцев", мы будем за это бороться", - подчеркнул украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что на Украину сейчас оказывается одно из самых серьезных давлений.

"Мы не предали Украину тогда (24 февраля), и мы не предадим ее сейчас, я знаю, что народ со мной. Мы, конечно, сделаны из стали, но даже самый прочный металл может когда-нибудь не выдержать", - заключил Владимир Зеленский.