Белоусов оценил потери ВСУ

Глава Минобороны России поздравил командование и личный состав подразделений с освобождением населенных пунктов в Харьковской области и Донецкой народной республике. Андрей Белоусов также оценил потери, которые понес противник во время боев на этом направлении.

По данным Белоусова, подразделения вооруженных сил Украины понесли существенные потери в ходе боев за Купянск и Петропавловку в Харьковской области. Благодаря решительным действиям российских бойцов враг отступил. Также глава Минобороны поздравил воинов с освобождением Ямполя, Новоселовки и Ставок в ДНР, говорится в сообщении военного ведомства.

Министр отметил, что российские войска уверенно продвигаются вперед. Белоусов подчеркнул, что бойцы с честью выполняют боевые задачи, приближая победу.