В Киеве заявили о разрушении всех крупных электростанций

Все крупные тепловые и гидроэлектростанции на Украине повреждены. Как заявили в Министерстве энергетики, возможности предприятий производить электроэнергию значительно снизились – притом, что потребности остались на прежнем уровне.

В публикации в Telegram-канале ведомства отмечается, что все доступные мощности электростанций работают исключительно для покрытия внутреннего потребления. Ранее в Союзе потребителей коммунальных услуг заявили, что предстоящей зимой ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов, температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла.

Массовые многочасовые отключения света по всей территории страны начались 10 октября. В Киеве заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. С 13-го числа введены аварийные графики отключения электроэнергии.