Трамп пригрозил России новыми санкциями и дал Киеву неделю на раздумья

США введут против России новые "очень мощные" санкции. Это произойдет в скором времени.

О введении новых ограничений в пятницу вечером заявил президент США Дональда Трамп. По его словам, санкции значительно усложнять продажу российской нефти.

Трамп также добавил, что считает ближайший четверг подходящим дедлайном для рассмотрения Украиной его плана. Россия, по мнению американского президента, не хочет продолжения конфликта с Украиной.

Угрозы Дональда Трампа прозвучали на фоне обсуждения мирного плана США по Украине. Официально документ не был опубликован, но из утечек СМИ известно, что в нем 28 пунктов. Ранее сегодня предложения США прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, Киев оказался перед очень сложным выбором: либо потерять достоинство, либо потерять ключевого партнера. Он предупредил, что страну ждет крайне тяжелая зима в случае отказа от мирного плана.