Опубликован перечень предусмотренных планом Трампа гарантий безопасности Украине

Гарантии безопасности Украине, которые предусмотрены подготовленным в Белом доме планом урегулирования, основаны на 5 статье Устава Североатлантического альянса. Проект мер по урегулированию конфликта, предложенный американским президентом Дональдом Трампом, опубликовал в социальной сети Х журналист портала Axios Барак Равид.

Как сказано в публикации, рамочные соглашения устанавливают условия перемирия между Украиной и Россией. Они предоставляют гарантии безопасности, основанные на принципах статьи 5 Устава НАТО, адаптированных к обстоятельствам данного конфликта, интересам США и их европейских партнеров.

Планом предусмотрено, что "значительное, преднамеренное и продолжительное" вооруженное нападение Российской Федерации через согласованную линию перемирия на территорию Украины должно рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества. Президент Соединенных Штатов должен определить меры, необходимые для восстановления безопасности.