Спас товарищей в бою: подвиг сержанта Семеняко

Сержант Илья Семеняко с сослуживцами пришёл на помощь двум раненым товарищам, которые находились на соседнем наблюдательном пункте. Во время их эвакуации в безопасное место группа Ильи была атакована дроном противника, но Семеняко точным выстрелом сумел сбить вражеский коптер.

Гвардии ефрейтор Евгений Казанцев доставлял боеприпасы на линию соприкосновения. После сброса мины с вражеского беспилотника машина загорелась. Однако Евгению удалось не допустить детонации груза и вовремя привезти его на передовые позиции, сообщает "ТВ Центр".