Как проходит реабилитация бойцов спецоперации с тяжёлыми ранениями

Минобороны проводит активную работу по протезированию и реабилитации бойцов СВО, получивших тяжёлые ранения. В специальном центре созданы все условия, чтобы военнослужащие могли вернуться к полноценной жизни. Целая команда специалистов разных профилей разрабатывает индивидуальный подход к каждому пациенту.

В Едином центре протезирования и реабилитации налажен полный цикл производства. Здесь с нуля рождается уникальное устройство, которое станет продолжением утраченной конечности. После того, как культеприёмная гильза - идеальный слепок тела - готова, протез собирают словно конструктор, и здесь важно учесть все детали, чтобы будущий протез не натирал, не спадал и не давил. Потому, что в нём предстоит жить полной жизнью, при этом сделать его можно не только под цвет тела, но и нанести любой узор.

Сложные, бионические протезы сами подстраиваются под шаг, помогают ходить по лестницам. Более простые - механические, они не боятся ни воды, ни грязи, и батарейки им не нужны. Именно их чаще выбирают те, кто планирует вернуться в строй. А для тех, кто хочет не просто ходить, а бегать, здесь делают специальные спортивные протезы.

Пациенту сначала устанавливают временную тестовую гильзу, на ней человека ставят на ноги и заново учат ходить. Нужно убедиться, что всё комфортно, и только тогда делают постоянное устройство. Бойцов здесь готовят к реальной жизни: показывают, как пользоваться протезом, преодолевать бытовые препятствия и справляться с повседневными задачами.

Владимир Пермяков, главный врач Единого центра протезирования и реабилитации: "Задействованы мышцы бедра и спины. И мы оцениваем, когда человек только начинает ходить, и потом, насколько скорректировано это. И если есть необходимость протез или чуть выше делают, или чуть ниже".

С бойцами работает целая команда: протезисты, психологи, массажисты. К каждому - особый подход. Программу реабилитации составляют с учётом ранений и психологического состояния. В центре стараются создать для бойцов домашнюю атмосферу.

Алексей Раков, гендиректор Единого центра протезирования и реабилитации: "Мы ребят можем здесь расположить на проживание, организовываем трёхразовое питание, организуем им досуг. Думаю, сейчас мы организуем также экскурсионные выезды на то время, пока они находятся у нас".

В России работает целый ряд компаний, которые обеспечивают протезами всех нуждающихся полностью за государственный счёт. Система помощи раненым за время СВО совершила настоящий прорыв: от современных аптечек на поле боя до передовых госпиталей у линии фронта.

Анна Цивилёва, заместитель министра обороны России: "Наша задача – грамотно, по-медицински организовать реабилитацию и протезирование, восполнить утраченный функционал конечности. А второе - создать комфорт и избавиться от бюрократических бумажных ненужных передвижений, которые военнослужащий испытывал при наличии тяжёлого ранения. Конечно же это забота о наших военнослужащих для того, чтобы, ещё раз, не потерять никого. Чтобы дать возможность даже при наличии тяжёлого ранения, даже при наличии инвалидности активно быть полезным обществу и быть социализированным. У них такой запрос есть".

Ощущать себя полноценно - это и есть главный результат, когда получается не просто стоять, а идти; ведь главное - начать этот путь восстановления.