Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

В мирном урегулировании конфликта на Украине достигнут большой прогресс. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

Глава Белого дома в очередной раз напомнил, что он остановил восемь войн. "Я думал, что проще всего будет с Россией и Украиной, но мы добиваемся большого прогресса", - сказал Трамп.

Он также не исключил создания демилитаризованной зоны в Донбассе. "Ситуация очень сложная. Но это сработало бы", - отметил президент США.

Ранее в прессе был обнародован мирный план Трампа по Украине. Один из пунктов документа предполагал создание в Донбассе буферной зоны. Сообщалось, что украинская сторона на это согласна.

Известно, что в эти выходные в Берлине должна пройти встреча спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с Владимиром Зеленским, Эммануэлем Макроном, Киром Стармером и Фридрихом Мерцем. The Wall Street Journal пишет, что эта встреча имеет решающее значение, поскольку Белый дом намерен заключить соглашение о прекращении боевых действий на Украине до конца этого года.