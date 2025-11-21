Украинские чиновники одобрили мирный план Трампа

Положительную оценку мирному плану американского лидера Дональда Трампа дала украинская делегация во главе с секретарем СНБО Украины Рустамом Умеровым во время визита в США. Реакцию украинских чиновников описало издание The New York Post.

Как сообщает издание со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, украинские официальные лица, включая главного советника Зеленского Умерова, согласились с большей частью плана. Умеров ранее подтвердил, что обсуждал мирный план президента США Дональда Трампа во время поездки в США.

Сам секретарь СНБО, в свою очередь, заявил, что Украина не согласилась с этим планом и продолжает переговоры. Трамп же потребовал от Киева принять документ об урегулировании конфликта до 27 ноября.