Европа с Украиной начали разработку своего мирного плана

Ответ на план Трампа решили подготовить Великобритания, Германия и Франция совместно с Украиной. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, они начали работу над своим мирным планом по урегулированию конфликта.

По словам трех осведомленных источников агентства, идет работа над встречным предложением. Отмечается, что оно, возможно, будет включать и другие страны Европы.

Разработанный в США план по урегулированию конфликта на Украине, как сообщалось, застал Европу врасплох. Главы МИД стран ЕС обращались к американским властям за разъяснениями. В Вашингтоне им ответили, что сотрудники госдепартамента и Конгресса США также находятся в неведении.