Домработница украла у Влада Череватого 12 млн рублей: она оказалась фанаткой его конкурентов по "Битве экстрасенсов"

Громкая история, развернувшаяся вокруг медиума и звезды шоу "Битва экстрасенсов" Влада Череватого, стала настоящим шоком для его почитателей. Из дома экстрасенса исчезли 12 миллионов рублей, и, как выяснило следствие, похитила их его же домработница. Человек, позиционирующий себя как один из сильнейших ясновидящих, оказался бессилен перед самой банальной бытовой кражей.

Фигуранткой дела стала женщина по имени Мария. Работая у Череватого, она случайно обнаружила тайник в гараже, который хозяин дома считал абсолютно надёжным. Женщина действовала неспешно и осторожно: каждый день выносила понемногу — по 50 тысяч рублей. За полгода сумма утекла в миллионы, и история всё больше напоминала тщательно продуманную схему из криминального сериала.

Однако самое удивительное началось после задержания. Мария заявила, что действовала не по собственной инициативе. По её словам, домочадцы экстрасенса сами просили забирать деньги, жалуясь, что Череватый слишком строг и ограничивает их в финансах.

Расхитительницу тайника вычислил сам Череватый, заметив пропажу и изучив записи камер видеонаблюдения. Он обратился в полицию. Интересная деталь: потерпевшей признана не звезда "Битвы экстрасенсов", а его знакомая Екатерина. Якобы это ее деньги хранились у Влада. Сам же Череватый проходит всего лишь свидетелем.

Домработница теперь находится в СИЗО и будет ждать дальнейшего решения суда. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что задержанная оказалась тайной поклонницей главных конкурентов Череватого по "Битве экстрасенсов" — братьев Олега и Александра Шепс, пишет Mash.