Путин высказался по поводу американского плана по Украине

Владимир Путин на заседании Совбеза 21 ноября сообщил, что план США по урегулированию на Украине публично не обсуждался, только в общих чертах. При этом началось его обсуждение еще до встречи в Анкоридже.

Российский лидер назвал план Трампа из 28 пунктов, активно обсуждаемый в последние дни, модернизированным после Аляски.

По словам президента, США просили российскую сторону проявить гибкость по украинскому урегулированию.

Как уточнил Путин, все партнеры России перед саммитом на Аляске поддержали возможные договоренности.

Вместе с тем глава государства обратил внимание на то, что пока США не удается заручиться согласием Украины по мирному плану.

Мы готовы к мирным переговорам, но это требует предметного обсуждения, подчеркнул Путин. План США, подытожил он, может быть положен в основу урегулирования.