Путин: Купянск уже к 4 ноября практически полностью находился в руках ВС России

Владимир Путин заявил на заседании Совбеза, что Купянск уже к 4 ноября практически полностью находился в руках ВС России.

Президент напомнил, что в то же время в Киеве утверждали о якобы "60 российских военнослужащих" в городе. Однако, как отметил глава государства, на тот момент Купянск фактически уже был освобождён российскими силами.

У руководства Киева или нет объективной информации о ситуации на поле боя, или они не могут ее объективно оценить, уточнил Путин. По его словам, Украина и ее союзники все еще находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение, что просто невозможно сделать.