"Россия готова": полное видео заявления Путина по мирному плану Трампа

Владимир Путин в пятницу вечером перед началом заседания Совета безопасности впервые прокомментировал мирный план по урегулированию украинского конфликта, предложенный США. По словам главы государства, предложенные решения являются модернизированным после встречи на Аляске вариантом.

Путин подчеркнул, что у России есть текст плана, но предметно с Москвой он не обсуждался. Этому препятствует Киев. По словам президента, Россия готова к мирным переговорам и решению украинского конфликта мирным путем.

Вместе с тем, устраивает Москву и отказ Киева от переговоров, поскольку позволяет продолжать СВО и добиваться поставленных целей военным путем, заявил глава государства.

Другие заявления Владимира Путина:

— США просили Россию проявить гибкость по украинскому урегулированию;

— У руководства Украины или нет объективной информации о ситуации на поле боя, или они не могут ее объективно оценить;

— Киев и его союзники находятся в иллюзиях и мечтают нанести стратегическое поражение России на поле боя;

— Купянск уже на момент 4 ноября почти полностью находился в руках России, судьба города тогда уже была решена окончательно;

— Неизбежность повторения ситуации в Купянске на других участках фронта устраивает Россию.

Ранее мирный план США прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По словам украинского лидера, Киев оказался перед очень сложным выбором: либо потерять достоинство, либо потерять ключевого партнера. Он предупредил, что страну ждет крайне тяжелая зима в случае отказа от мирного плана.