Шатдаун задержал работу над проектом Трампа "Золотой купол"

Администрация американского президента Дональда Трампа выделила первые 25 миллиардов долларов на проект противоракетной обороны "Золотой купол". Однако план по распределению этих средств так и не был составлен, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, работа над проектом американской ПРО была задержана из-за частичной остановки функционирования американского правительства. Источники отметили, что шатдаун привел к приостановке найма новых кадров для работы над созданием "Золотого купола". Также это отвлекло постоянных сотрудников от их обязанностей по заключению контрактов.

Указ о создании "Золотого купола" президент США Дональд Трамп подписал 28 января. Система предусматривает развертывание средств перехвата в космическом пространстве. Администрация предлагает выделить на нее около 175 миллиардов долларов. По планам, на создание новой системы потребуется около трех лет.