ПВО сбила за день 21 ноября пять дронов ВСУ над российскими регионами

Средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотников ВСУ над российскими регионами днем 21 ноября. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в период с 12.00 мск до 20.00 мск дежурные средства ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Астраханской области. Еще два украинских дрона уничтожено над территорией Республики Крым.

Утром 21 ноября Минобороны также сообщило о ликвидации дронов ВСУ над российской территорией. В военном ведомстве уточнили, что над Астраханской областью и Краснодарским краем было сбито силами ПВО 12 беспилотников.