План "мирного урегулирования" на Украине, представленный главой евродипломатии Каей Каллас, ведет к вечной войне с Россией. К такому выводу пришел журналист Томас Фази.

Как написал Фази в соцсети X, предложения Каллас означают вечный конфликт ЕС с Москвой. Глава евродипломатии ранее заявила, что план Евросоюза по Украине включает пункты по ослаблению России и поддержке Киева.

Каллас уверена, что санкции против Москвы эффективны, поскольку они позволяют снизить доходы от продажи углеводородов. По мнению евродипломата, Россия не имеет права на какие-либо уступки со стороны Украины - условия любого мирного соглашения, якобы, должен определять Киев.