Политический крах и гражданская война – вот опасности, с которыми сталкивается Владимир Зеленский, когда Украина вступает в самую трудную и, вероятно, последнюю военную зиму. Все более эффективные удары России по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины, вероятно, погрузят отдельные районы страны в холод и тьму, пишет The Spectator.

Как отмечает издание, российские войска продолжают медленно и кровопролитно продвигаться вперед на Донбассе - и, что более опасно, на южном фланге в Запорожье. С прошлого года число дезертиров из украинской армии выросло в четыре раза, их число теперь соответствует числу активных боевиков. США перекрыли денежные потоки, а Европа с трудом добывает наличные, необходимые Киеву для продолжения военных действий.

Авторы предсказали Украине военный переворот. Они называют националистов опаснейшими противниками президента Украины Владимира Зеленского. По мнению экспертов издания, нацисты способны взять на себя руководство страной в случае краха действующей власти.