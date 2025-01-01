Трамп считает, что Зеленскому следует одобрить мирный план США по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому придется одобрить план мирного урегулирования на Украине.

"В какой-то момент он должен будет одобрить что-то", — сказал Трамп 21 ноября во время встречи с новоизбранным мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани.

Американский лидер добавил, что Зеленскому должен понравится план, потому что у него нет на руках козырей. Сделку следовало заключить еще год-два назад.

"У нас есть путь к тому, чтобы достигнуть мира. Мы считаем, что такой путь есть. Он должен будет одобрить его", — подытожил Трамп.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва получила проект мирного плана Трампа, который состоит из 28 пунктов. Он отметил, что это модернизированная версия плана, который обсуждался в Анкоридже в августе 2025 года. Российский лидер подчеркнул, что РФ готова к мирным переговорам, но для этого требуется детальное обсуждение всех деталей.