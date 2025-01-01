Противница военной помощи США Украине конгрессвумен объявила об уходе из конгресса

Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин на фоне конфликта с американским лидером Дональдом Трампом объявила об уходе из конгресса с 5 января 2026 года.

"Я увольняюсь из офиса, моим последним днем будет 5 января 2026 года", — говорится в письменном заявлении конгрессвумен.

Тейлор-Грин в своем заявлении также выразила уверенность, что провозглашенный действующим президентом США Дональдом Трампом принцип "Америка прежде всего" должен исключать влияние других государств на курс вашингтонской администрации. Она отметила, что интересы корпораций и других стран "по-прежнему наиболее дороги для Вашингтона".

Законодатель позднее заявила, что подвергалась резкой критике со стороны Трампа из-за того, что призывала рассекретить материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого уличили в растлении несовершеннолетних.

Трамп назвал решение Тейлор-Грин "отличной новостью" в беседе с журналистами.

Конгрессвумен в начале августа 2025 года назвала действия властей США по финансированию конфликта на Украине "предательством интересов американского народа".