Холод, метели и заносы на дорогах: Европу засыпает снегом

Холода и сильные снегопады пришли в Европу от Скандинавии до Франции. Метели бушуют в Швеции. Непогода стала причиной множества аварий на дорогах. Из-за гололедицы и снежных заносов образовались многочасовые пробки. На время были перекрыты ключевые автомагистрали.

Снег с дождём идёт и на юго-востоке Польше. Лавинная опасность объявлена в Татрах. Предупреждения о непогоде действует в Англии, Шотландии и Северной Ирландии.

Зато в Германии - настоящая зимняя сказка с чистым снегом и ярким солнцем, сообщает "ТВ Центр".