Два человека погибли в Сызрани во время атаки БПЛА

Два человека погибли в Сызрани во время налёта вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в мессенджере МАХ.

Ещё два человека пострадали. Известно, что в городе было атаковано промышленное предприятие.

Ранее Минобороны сообщало, что минувшей ночью над территорией России сбито 69 украинских беспилотников. Атаке подверглись девять регионов.

В Ростовской области в результате атаки БПЛА повреждено административное здание и частный дом, люди не пострадали. Росавиация вводила временные ограничения в аэропортах Тамбова, Саратова, Самары, Ульяновска и Пензы.