ВСУ ударили по электроподстанции в Рыльске

Три тысячи человек остались без электричества после удара ВСУ по подстанции в Рыльске. Об этом сообщил глава Курской области Александр Хинштейн.

Энергетики приступят к восстановительным работам, как только позволит оперативная обстановка.

Минувшей ночью ВСУ нанесли удар беспилотниками по промышленному предприятию в Сызрани. Два человека погибли, ещё двое получили ранения.

Ранее Минобороны сообщало, что минувшей ночью над территорией России сбито 69 украинских беспилотников. Атаке подверглись девять регионов.