ВСУ ударили по электроподстанции в Рыльске

Три тысячи человек остались без электричества после удара ВСУ по подстанции в Рыльске. Об этом сообщил глава Курской области Александр Хинштейн.
Энергетики приступят к восстановительным работам, как только позволит оперативная обстановка.
Минувшей ночью ВСУ нанесли удар беспилотниками по промышленному предприятию в Сызрани. Два человека погибли, ещё двое получили ранения.
Ранее Минобороны сообщало, что минувшей ночью над территорией России сбито 69 украинских беспилотников. Атаке подверглись девять регионов.