Конец вооружённому конфликту на Украине может быть положен очень скоро, если киевский режим примет условия так называемого плана Трампа. О том, что документ может стать основой урегулирования, заявил Владимир Путин. Глава Белого дома дал Зеленскому на размышление шесть дней. А желающие продолжения войны еврочиновники пытаются хоть как-то сохранить лицо.

Мирный план Трампа, который сейчас обсуждают без преувеличения, во всем мире, российский и американский президенты согласовывали, хоть и в общих чертах, ещё до встречи на Аляске. Москва, которая уже тогда имела козыри на фронте, готова была проявить гибкость и пойти на некоторые уступки, говорит Владимир Путин на заседании Совбеза.

"У нас этот текст есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с нами этот текст не обсуждается", - заявил российский лидер.

Вперёд европейского паровоза побежал немецкий канцлер. Звонок в Вашингтон был конфиденциальным, заявляет Фридрих Мерц. Остальные союзники подробности узнают сегодня-завтра на встрече стран G20, которая проходит в ЮАР. До этого момента американские спецпосланники не делились с ЕС информацией, что вызвало панику в цветущем европейском саду.

В течение нескольких месяцев чиновники Евросоюза безуспешно пытались разработать способ использования замороженных российских активов на сумму около 140 миллиардов евро для Киева. Деньги – пока единственное, чем Европа готова помогать Зеленскому, но без них Украине уже в следующем году грозит финансовый крах. Своим планом Трамп буквально ставит подножку спонсорам Киева и срывает их планы.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор РФПИ: "Из-за пропаганды разжигателей войны многие упускают из виду, что мирный план Трампа призван спасти Украину от потери ещё больших территорий и жизней. Внимательно следите за теми, кто нападает на этот мирный план, и за тем, какую выгоду они извлекают из бесконечной войны. Возможно, они просто надеются заполучить золотой унитаз".

На следующей неделе, в День благодарения 27 ноября глава Белого дома будет решать – помиловать ли ему индейку – домысливают американские журналисты, сравнивая её с коррумпированным киевским режимом. Именно до этого дня в Вашингтоне от Зеленского ждут согласия. Если нет - коррупционный скандал и политический кризис на Украине может разрастись до немыслимых масштабов.

Трамп предупреждает: зима для Киева будет – холодной. И ещё сложной, подхватывает Владимир Путин. Российские войска продвигаются. Самый свежий пример – Купянск. Как ни скрывал Киев провал ВСУ на этом направлении, город ещё в начале ноября уже был под контролем российских Вооруженных сил, напомнил Путин. И эти события будут повторяться снова и снова уже на других ключевых участках фронта.

"В целом нас это устраивает, поскольку ведёт к достижению целей СВО вооружённым путем, в ходе вооружённой борьбы. Но мы, как я многократно уже говорил ранее, готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путём. Однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Мы к этому готовы", - сказал президент.

Некоторые аналитики отмечают, что Владимир Путин, надев военную форму, продемонстрировал уверенность Москвы в победе и свои козыри на фронте. А уже вечером, появившись в деловом костюме, он намекает - Россия готова к миру и дипломатии. Но чем дольше Киев затягивает конфликт, тем хуже условия ждут его дальше. Впрочем, об этом российский президент также предупреждал.