Московские студенты победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена"

Студенты столичных колледжей победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена". Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, лучшими стали 18 москвичей, ещё 25 получили дипломы призёров.

Всего в финальном состязании, которое проходило в Нижнем Новгороде, приняли участие 600 человек из разных регионов. Им необходимо было разработать социально значимый проект в одном из конкурсных направлений.

Жюри оценивало лидерские качества, креативность и организаторские способности. Победители и призёры получили денежные призы, которые смогут потратить на образование или реализацию собственного стартапа.