Москвичей пригласили на бесплатные юридические консультации

В Москве организовали бесплатные консультации, приуроченные ко Всероссийскому дню правовой помощи детям. Встречи с жителями провели юристы, специалисты социальных учреждений и депутаты Мосгордумы.

За помощью обращались родители и законные представители несовершеннолетних, а также те, кто планирует оформить опеку. Особое внимание уделили семьям и детям участников спецоперации, сообщает "ТВ Центр".

Ирина Слуцкая, депутат Московской городской думы: "На такие приёмы приходят и юристы, и адвокаты, и нотариусы. Все те люди, которые действительно могут помочь в правовых вопросах. Не каждая семья может себе позволить получить высококвалифицированную юридическую помощь, поэтому такие дни помогают людям не только разобраться в своих вопросах, но и получить очень важную консультацию абсолютно бесплатно".