В водохранилища Крыма выпустили мальков толстолобика, карпа и белого амура

До конца года в водохранилища Крыма выпустят более 900 тысяч мальков толстолобика, карпа и белого амура. Это позволит поддерживать равновесие экосистемы. Ведь именно эти рыбы делают воду чище, так как питаются водорослями и фитопланктоном. Первую партию мальков уже отправили в большое плавание в Симферополе.

Экстремальный спуск словно в аквапарке: длинный рукав от контейнера до водохранилища - символический переход мальков рыб во взрослую жизнь и естественную среду обитания. Зарыбление Симферопольского водохранилища - регулярный процесс, который ведётся в водоёмах полуострова с 70-х годов прошлого века. Мальков специально разводят в Крымском рыбопитомнике.

Белый амур, толстолобик и карп - так называемая биотическая тройка. Этих рыб используют, чтобы уменьшить количество фитопланктона и водорослей, а значит сделать воду чище.

Экосистема крымских водохранилищ находится в постоянной динамике. Например, пять лет назад из-за беспрецедентной засухи некоторые водоёмы обмелели до критической отметки, резко сократилось количество гидробионтов. Регулярное зарыбление помогает восполнить такие потери.

Денис Кратюк, министр сельского хозяйства Крыма: "Мы постараемся охватить все водохранилища, особенно крупные водохранилища Крыма, питьевые водохранилища, так и постараемся увеличить количество выпускаемой рыбы".

Уже к лету мальки вырастут до 20-30 сантиметров, а к четырём годам могут достигнуть метровой длины.