Наталья Сергунина: Московский сервис стал лауреатом премии "Лидеры искусственного интеллекта"

В Москве названы лауреаты национальной премии "Лидеры искусственного интеллекта". В номинации "За разработку ИИ-сервиса" победило решение "Генеративное проектирование в строительстве", сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Сервис "Генеративное проектирование в строительстве" интегрирован в цифровой двойник Москвы - виртуальную копию города, включающую девять тысяч аналитических слоёв с данными. Сервис способствует ежегодному принятию более двух тысяч управленческих решений на различных уровнях.

К примеру, с помощью искусственного интеллекта создаются комплексные модели с социальными учреждениями и всей необходимой инфраструктурой. Обязательно учитываются экономическая эффективность, транспортная доступность и другие значимые условия.

Как отметила Сергунина, цифровой двойник столицы входит в число передовых отечественных инноваций, которые город презентует на ключевых отраслевых мероприятиях в России и других странах мира, сообщает портал мос.ру.