Освобождены Звановка в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области

Армия России освободила за сутки сразу два населённых пункта - Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

В Красноармейске штурмовики продолжают уничтожение окружённых бойцов ВСУ в микрорайонах Центральный, Горняк и на территории западной промзоны.

Также продолжается зачистка Димитрова и Ровного. За прошедшие сутки трое украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен.

Ещё российская авиация и ракетные войска нанесли точечные удары по цеху сборки, местам хранения и запуска беспилотников, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры противника.