На северо-западе Москвы строят храм и духовно-просветительский центр

В Москве сегодня прошло совещание по возведению православных церквей на северо-западе столицы. В заседании принял участие советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

В настоящее время в округе строят два храма. Один из них - Воздвижения честного и животворящего креста Господня в Митине. В архитектуре большого каменного здания, рассчитанного на пятьсот прихожан, совместят традиции русского зодчества и современные тенденции.

А в Куркине появятся церковь великомученика Георгия Победоносца и духовно-просветительский центр, сообщает "ТВ Центр".