Собянин рассказал об интересных особенностях станции "ЗИЛ"

В Москве согласовали архитектурную концепцию станции "ЗИЛ" Бирюлёвской линии метро. Как рассказал в социальных сетях мэр Сергей Собянин, ветка берет начало на территории, где раньше располагался легендарный завод имени Лихачёва, и поэтому в оформлении будут использованы элементы промышленной эстетики.

Так для облицовки колонн и потолка платформы выбрали детали из нержавеющей шлифованной стали. А для пола - плиты из натурального тёмного гранита. Одним из акцентов станет мозаичное панно на путевых стенах. Сейчас на площадке уже завешена разработка котлована. Запустить первый участок линии планируют в 2028 году.