Урал и Поволжье накрыли ледяные дожди

Сразу несколько российских регионов на Урале и в Поволжье накрыли ледяные дожди. В Екатеринбурге задержаны на прилёт несколько рейсов. Из-за непогоды самолёты ушли на запасные аэродромы. По обледеневшим дорогам едва передвигаются фуры, образовались пробки. На расчистку улиц вышли 230 человек и более ста единиц техники.

Сложная обстановка сохраняется в Челябинской области, там возросло число аварий. Затруднено движение на отрезке федеральный трассы М-5. За утро там уже произошло несколько ДТП, в том числе два большегруза упали в кювет.

В Башкирии дороги также превратились в каток. Ограничено движение на участках трёх трасс. Там закрыт проезд для автобусов и грузовиков, сообщает "ТВ Центр".