Учёные обсудят проект поворота северных рек в Донбасс

2 декабря в Российской академии наук обсудят проект переброски северных рек в Донбасс. Планируется построить трубопровод, по которому вода из Печоры и Северной Двины пойдёт в ДНР.

Как сообщил ТАСС научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, строительство трубопровода может занять пять-семь лет.

Для перекачки воды будут использованы газогенераторы компании "Газпром". Вода потечёт по полимерным или композитным трубам. Планируется использовать новую технологию, которая гарантирует отсутствие фильтрации.

Появление проекта связано с большими проблемами с водоснабжением в ДНР и особенно в Донецке. Разрушенная инфраструктура и постоянные обстрелы со стороны ВСУ не могут гарантировать постоянную подачу воды жителям города.