Собянин: Зимой пройдёт шестой сезон фестиваля "Усадьбы Москвы"

Этой зимой в столице пройдёт шестой сезон фестиваля "Усадьбы Москвы". Как сообщил Сергей Собянин, на этот раз смотр объединит 15 имений и особняков.

В рамках фестиваля пройдёт более тысячи мероприятий: театрализованные представления, экскурсии, семейные программы и квесты. Впервые флагманская площадка фестиваля расположится в музее-заповеднике "Коломенское".

Много мероприятий пройдёт в центре Москвы. На Манежной площади заработают ретрофотоателье и усадебная почта, на Болотной площади и Тверском бульваре создадут информационные зоны фестиваля.