Днём 22 ноября в регионах России сбили 15 беспилотников ВСУ

В течение дня 22 ноября над Россией сбиты 15 беспилотников ВСУ. Киевский режим пытался атаковать Крым, Белгородскую и Курскую области, сообщили в Минобороны.

Минувшей ночью над территорией России сбито 69 украинских беспилотников. Атаке подверглись девять регионов.

В Ростовской области в результате атаки БПЛА повреждено административное здание и частный дом, люди не пострадали. В Сызрани погибли два мирных жителя.

Росавиация вводила временные ограничения в аэропортах Тамбова, Саратова, Самары, Ульяновска и Пензы.