Как не стать жертвой телефонных мошенников: пять простых способов

В прокуратуре Москвы рассказали о пяти простых способах распознать телефонное мошенничество, сообщает ТАСС.

Прежде всего, гражданам посоветовали перепроверять по разным каналам полученную по телефону информацию. Ещё нужно обязательно перезвонить в организацию, откуда якобы поступил звонок.

Важное правило, от которого зависит сохранность личных данных и средств: никогда и никому не сообщать коды, поступившие по смс. Ни в коем случае не надо перезванивать по телефонам, указанным в сообщениях от неизвестных.

Наконец, россиян призвали не верить переключениям звонка между сотрудниками органов и ведомств и не выполнять никаких указаний неизвестных.

Если придерживаться этих правил, то можно быть уверенным в том, что личные данные и финансы будут сохранены.