Мирный план Дональда Трампа по ситуации на Украине будут обсуждать в Швейцарии, утверждает экс-министр обороны Украины Рустем Умеров. По его информации, опубликованной в соцсетях, в ближайшие дни в Швейцарию прибудут для консультаций представители Украины и США.

Уже известно, что украинскую делегацию возглавит глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Когда к переговорам подключится Россия, не сообщается. Позиция Москвы по вопросу урегулирования конфликта не раз озвучивалась в Кремле.

На этой неделе стало известно о так называемом плане Трампа для Украины. Он включает в себя 28 пунктов. Среди прочего, документ предусматривает признание суверенитета России над Крымом и другими территориями и сокращение ВСУ до 400 тысяч человек. Также Киев должен отказаться от всего оружия дальнего действия и от присоединения к НАТО на несколько лет.

Накануне президент России Владимир Путин в очередной раз подтвердил, что Москва готова к переговорам. Глава государства также отметил, что Вооружённые силы будут и дальше выполнять цели спецоперации, тем более, что ситуация в зоне СВО складывается благоприятно для России.