Удары по тыловым районам ВСУ этой ночью нанесла российская армия. Объекты противника поражены в Днепропетровске, там начался большой пожар. Взрывы гремели и в Павлограде. Также прилёты зафиксированы в Черниговской, Одесской и Сумской областях.

Тяжёлые бои идут на запорожском направлении спецоперации. Наши подразделения ведут штурм села Приморское и окружают позиции противника в соседнем Степногорске. Особое внимание уделяют выявлению и уничтожению вражеских пунктов управления БПЛА.

В зоне ответственности "Северной" группировки враг попытался собрать ударный кулак для контратаки. Точными выстрелами - наши артиллеристы уничтожили замаскированные позиции и бронетехнику ВСУ.

Зачистка окружённых частей противника продолжается в Красноармейске и Димитрове. Там отражены ещё пять попыток националистов деблокировать свои формирования, сообщает "ТВ Центр".