Прикрыл штурмовиков на передовой: подвиг ефрейтора Панова

Старший матрос Алексей Крючков под артиллерийским обстрелом боевиков пробрался к месту, где были заблокированы раненые товарищи и вытащил их из-под завалов. Оказав пострадавшим первую помощь, Алексей держал оборону до прибытия эвакуационной группы.

Гвардии ефрейтор Алексей Панов и его экипаж поддерживал атаку наших штурмовиков. Танкисты, получив координаты врага, открыли прицельный огонь и ликвидировали два укрепленных рубежа ВСУ. Путь для успешного продвижения передовым отрядам был открыт, сообщает "ТВ Центр".