Ночью 23 ноября в небе над Россией сбили 75 беспилотников

Минувшей ночью над территорией России сбито 75 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Средства ПВО сработали в Московском регионе, над акваторией Чёрного моря, на Кубани, в Крыму, Брянской, Воронежской, Смоленской, Белгородской, Калужской и Рязанской областях.

Ночью вводились временные ограничения в аэропортах Геленджика, Краснодара, Тамбова, Нижнего Новгорода, Ярославля, в столичном аэропорту "Жуковский".

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ночью на подлёте к Москве были уничтожены два вражеских БПЛА.