Москвичка отдала мошенникам 33 миллиона рублей из-за проблем с оплатой электроэнергии

Мошенники похитили у москвички 33,5 миллиона рублей для решения проблем с оплатой электроэнергии, сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры.

Сначала женщине позвонила фейковая сотрудница ресурсоснабжающей организации и сообщила, что есть проблема по оплате электроэнергии. Жертве пришло смс-сообщение, код из которого она продиктовала мошеннице.

Через некоторое время женщину уведомили о взломе личного кабинета на портале госуслуг и прислали телефон для связи, по которому она и позвонила. Дальше путём нехитрых манипуляций злоумышленники уговорили москвичку снять сбережения и передать курьеру из банка для сохранения.