Москвичам пообещали необычную для последних дней ноября погоду

За четыре дня до наступления зимы в Москве будет очень тепло. Жителей столичного региона ждут погодные качели, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В первый день следующей недели будет дождливо, термометры покажут плюс три - плюс пять градусов, что на четыре-пять градусов выше климатической нормы. Во вторник немного похолодает, на дорогах образуется гололедица.

Самым тёплым днём недели обещает стать четверг, 27 ноября. В этот день ожидается дождь и необычная для конца ноября температура – до плюс семи градусов. По словам специалиста, первые дни календарной зимы будут похожи на начало ноября.