Член Палаты представителей Конгресса США призвала Зеленского принять план Трампа

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна призвала Владимира Зеленского принять предложенный президентом США Дональдом Трампом план урегулирования украинского кризиса. Об этом она написала в своем аккаунте в социальной сети Х.

"Мирная сделка президента Трампа — это единственный путь к завершению конфликта между Россией и Украиной", — говорится в сообщении Луны.

Она призвала Зеленского "принять сделку".

Ранее Трамп заявил, что выдвинутый Вашингтоном план не является окончательным предложением Киеву. При этом в случае отказа Украины принять его, Трамп предложил Зеленскому "продолжать биться изо всех сил".